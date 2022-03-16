Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину

Anonymous взломали сайт "Росатома" / Фото: Коллаж: Сегодня
Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).
На каждом из этих сайтов была добавлена новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.
"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.
Что произошло
- Как мы писали ранее, сотрудники "Росатома" помогают подрывать боеприпасы на Запорожской АЭС российским оккупантам.
- Они прибыли на станцию после того, как российские войска взяли под контроль ЗАЭС. По заявлению украинского "Энергоатома", российский концерн таким образом нарушает все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.
- Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.