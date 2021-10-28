Американская компания приобрела украинский фотосток Depositphotos

Стоимость сделки составила 85 миллионов долларов наличными. Depositphotos продолжит развиваться как отдельный бренд, Crello же переименован в VistaCreate.

В блоге компании сообщается, что VistaPrint в ближайший год планирует удвоить украинскую команду компании.

Forbes.ua сообщил, что основатель компании Дмитрий Сергеев получит минимум 47,9 миллиона долларов, однако он полностью отойдет от управления – это было его собственное решение.

"Я не хотел бы получить предложение, в котором я должен был бы делать компанию успешной, например, на протяжении последующих 5 лет, иначе я бы не получил того, что мог бы получить.

Плюс у меня какое-то свое четкое убеждение по любому поводу. И я не могу работать с кем-то надо мной.

Я согласился бы получить в 3 раза меньше денег, но сразу, и получить полную свободу выбора", – прокомментировал продажу бизнеса Сергеев в интервью ain.ua и добавил, что готовит запуск нового проекта.